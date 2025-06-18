Muğlalı Sporcular U18 Kadın Hokey Milli Takımı'na Seçildi

Muğlalı Sporcular U18 Kadın Hokey Milli Takımı'na Seçildi
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Muğla'dan üç sporcu, Türkiye Hokey tarafından U18 Kadın Hokey Milli Takımı'na seçilerek, Temmuz ayında İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Muğlalı sporcular Sıla Aleyna Çelebi, Aleyna Satılmış ve Nilay Nur Öztürk, Türkiye Hokey tarafından U18 Kadın Hokey Milli Takımı'na seçildi.

Milli takıma seçilen Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcuları Temmuz ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek U18 Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Sporcuların, şampiyona öncesi Alanya'da düzenlenen milli takım kampına katıldıktan sonra İskoçya'ya hareket edeceği öğrenildi.

"Sahamız yok, ama umudumuz var"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar tüm imkansızlıklara rağmen Muğlalı çocukları sporla buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı. Sarıyar, "Hokey sahamız olmamasına rağmen 50'nin üzerinde öz ve öz Muğla'lı çocuğu milli takımlara kazandırdık. Bizim asıl amacımız yalnızca sportif başarı değil, Muğlalı çocukların hayatlarına dokunmak, onları geleceğe daha güçlü hazırlamak. Bu yolda yanımızda olan ve bize destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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