Muğla'dan Rafting'de Büyük Başarı: Türkiye Şampiyonluğu

İstanbul'un Şile ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğlalı sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı.

Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışlarda Muğla ekipleri, iki kategoride Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, bir kategoride ise Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada Muğla Bayan Takımı Türkiye 1'incisi, Karma Takım Türkiye 1'incisi, Erkek Takımı ise Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda kentte gençlerin ve sporcuların başarılarının artırılması hedeflenirken, Şile'de elde edilen dereceler de bu çalışmaların sportif alandaki yansımalarından biri oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve antrenörleri, ortaya koydukları mücadele ve başarılarından dolayı tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı