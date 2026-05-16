Muğlalı özel sporcu Ada, Türkiye şampiyonu oldu

Konya'da düzenlenen 2025-2026 Özel Çocuklar Okul Sporları'nda mücadele eden Muğlalı özel sporcu Ada Kaygusuz, Yıldız Kızlar 100 metre serbest kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

2025-2026 Özel Çocuklar Okul Sporları yarışmaları Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmalarda mücadele eden Muğlalı özel sporcu Ada Kaygusuz büyük bir başarıya imza attı. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda birincilik için kulaç atan Ada, Yıldız Kızlar 100 metre serbest kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Aylar süren disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın karşılığını altın madalya ile taçlandıran Kaygusuz, elde ettiği dereceyle büyük bir gurur yaşattı. Zorlu geçen yarışlarda üstün performans sergileyen genç sporcu, kategorisinde zirveye çıkarak adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı