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MUĞLALI milli yüzücü Elif Oral, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlu Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalama kategorisinde dünya ikincisi oldu. Dünya rekoru ve 10 madalyayla şampiyonadan dönen Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlu Dünya Yüzme Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı'nı makamında kabul etti.

Şampiyonada dünya rekoru kırarak toplam 10 madalya kazanan milli takımda, Muğlalı sporcu Elif Oral da yer aldı. 200 metre kurbağalama kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Elif Oral, başarısıyla Muğla'nın gururu oldu. Elif Oral'ın antrenörü Esin Çelik de kabulde yer alırken, sporcu ve antrenörün elde edilen başarıdaki emekleri takdir edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı