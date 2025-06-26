Muğla Yelkencileri Avrupa Şampiyonası'nda Tarihi Başarılar Elde Etti

Muğla Yelkencileri Avrupa Şampiyonası'nda Tarihi Başarılar Elde Etti
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18-26 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya'nın Puck kentinde gerçekleştirilen ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda Muğlalı yelkenciler, çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Derin Bartan, U16 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, Derin Değişen ise Kızlar kategorisinde ikinci oldu.

18-26 Haziran 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Puck kentinde düzenlenen ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda Muğlalı yelkenciler tarihi başarılara imza attı.

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada, Muğla'yı ve ülkemizi temsil eden genç yelkencilerimiz; azim, disiplin ve üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Derin Bartan, U16 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Derin Değişen, Kızlar kategorisinde Avrupa İkincisi olarak bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıdı. 290 sporcunun mücadele ettiği ILCA 4 Erkekler Genel Kategorisi'nde: Sadrihan Suer (B.B. Bodrumspor): 8. Tayfun Türk (B.B. Bodrumspor): 29. Arel Hangül (Yalıkavak Yelken): 54. Atlas Fişek (B.B. Bodrumspor): 60. sırada yer aldı. 180 sporcunun yarıştığı ILCA 4 Kızlar Genel Kategorisi'nde ise: Derin Bartan (Yalıkavak Yelken): 4. Didem Şahin (Era Bodrum Yelken): 34. sırayı aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yelkende Muğla'mızın sporcuları Avrupa sahnesinde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülkemizi gururlandıran tüm sporcularımızı, onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Muğla, yelkende yetiştirdiği sporcularla hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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