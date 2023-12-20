Üye Girişi
Haberler

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı Altın ile Ödüllendirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla Valisi İdris Akbıyık, özel sporcu Elif Oral'ı Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarıdan dolayı altın ile ödüllendirdi. Vali Akbıyık, Elif'i makamında ağırlayarak başarılarının devamını diledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı altın ile ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Köyceğizli özel sporcu Elif Oral Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılarak 50 metre ve 100 metre serbest 50 metre ve 100 metre kurbağalama yarışlarında birinci olarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Muğla Valisi İdris Akbıyık büyük başarı elde ederek Türkiye şampiyonu olan Elif'i makamında ağırladı. Elif'i elde ettiği başarıdan dolayı altın ile ödüllendiren Vali Akbıyık şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi aldı.

Vali İdris Akbıyık "Elif Oral kardeşimiz azmiyle, kararlılığıyla gayretiyle hepimize örnek oldu. Elif'le gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Valiliği İdris Akbıyık Türkiye Valilik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title