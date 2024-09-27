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Muğla Ula'da Kış Dönemi Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Yapıldı

Muğla Ula'da Kış Dönemi Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Yapıldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 2024-2025 kış dönemi spor okullarının açılışı, velilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliklerde mini voleybol turnuvası ve basketbol smaç basma yarışması düzenlendi. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, spor okullarının çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Muğla'nın Ula ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 2024-2025 kış dönemi spor okulları açılışı, velilerin de katılımıyla coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen program, renkli etkinliklerle başladı.

Açılış programı kapsamında mini voleybol turnuvası ve basketbol smaç basma yarışması düzenlendi. Etkinliklere öğrenciler kadar veliler de büyük ilgi gösterdi. Mini voleybol turnuvası, genç sporcuların yeteneklerini sergiledikleri bir ortam sunarken, basketbol smaç basma yarışması ise heyecanlı anlara sahne oldu.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, açılışta yaptığı konuşmada, spor okullarının sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağladığını belirterek 2024-2025 kış döneminde birçok branşta eğitim verileceğini, gençlerin spora yönlendirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Açılışa katılan veliler, çocuklarının spor yapmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Veliler, spor okullarının çocukların hem fiziksel olarak güçlenmesine hem de disiplin ve takım ruhu kazanmalarına yardımcı olacağını ifade ettiler.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kış dönemi spor okulları, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik gibi birçok farklı branşta eğitim vererek gençleri sporla buluşturmayı amaçlıyor. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor ve katılım gösteren çocukların gelişimleri, uzman antrenörler eşliğinde yakından takip edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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