Muğla spor haberi: Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla spor haberi: Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı

Muğla spor haberi: Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı

Muğla spor haberi | MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 28'incisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı.

 - Güncelleme:

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 28'incisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı.

?Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca Yerküpe Yaylası'nda farklı kategorilerde düzenlenen güreşlere 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir burada yaptığı konuşmada, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı. Öte yandan, güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Spor

Mehmet Yeşil Fatih Atlı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title