Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Kupası Futbol Müsabakaları Sona Erdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Kupası Futbol Müsabakaları Sona Erdi
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MSKÜ'de gerçekleştirilen Rektörlük Kupası futbol turnuvasında Muğla Meslek Yüksekokulu şampiyon oldu. Turnuvada 20 fakülte ve meslek yüksekokulu takımı mücadele etti ve derecelere giren takımlara ödülleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) heyecan dolu Rektörlük Kupası futbol müsabakaları sona erdi. MSKÜ'den toplam 20 fakülte ve meslek yüksekokulu takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, şampiyonluk ipini Muğla Meslek Yüksekokulu göğüsledi.

Turnuvada A Grubu'nda Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Milas Veteriner Fakültesi mücadele etti. B Grubu'nda Ula MYO, Yatağan MYO, Eğitim Fakültesi, Muğla MYO ve Bodrum Denizcilik MYO yer aldı. C Grubu'nda Fen Fakültesi, Dalaman MYO, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi rekabet etti. D Grubu ise Fethiye Ziraat Fakültesi, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nden oluştu.

Kampüs stadyumunda gerçekleştirilen ve büyük bir katılımla takip edilen maçlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakalar boyunca futbolseverler keyifli anlar yaşadı.

Turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Muğla Meslek Yüksekokulu, rakiplerini geride bırakarak kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Müsabakanın ikincilik kürsüsünde Fethiye İşletme Fakültesi yer alırken; üçüncülük maçının kazananı ise Sağlık Bilimleri Fakültesi oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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