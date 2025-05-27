Muğla Oryantiring Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Muğla Oryantiring Takımı Türkiye İkincisi Oldu
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Muğla Oryantiring takımı, Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında E12B ve E14B kategorilerinde ikincilik elde ederek madalya kazandı. Takım, bireysel yarışmalarda da birçok sporcu ile dereceler elde etti.

Muğla Oryantiring takımı Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında büyük başarı göstererek E12B ve E14B kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak Muğla'ya madalya ile dönme başarısı gösterdiler.

Türkiye'den çok sayıda takımın mücadele ettiği Kırıkkale'de düzenlenen Oryantiring Türkiye şampiyonasında E12B ve E14B kategorilerinde takım olarak Türkiye ikincisi olan sporcular, bireysel dereceleri ile de göz doldurdular.

E10B kategorisinde yarışan Hasan Başağ, iki bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. K14A kategorisinde Selen Çulcuoğlu ve E12B'De Ömer Faruk Can Türkiye dördüncüsü, K12A kategorisinde yarışan Sudem Berin Dinç ise Türkiye altıncısı oldu.

Muğlalı oryantiring sporcularının Kırıkkale'de elde ettikleri başarılı sonuçlar sonrası bazı sporcuların önümüzdeki günlerde yapılacak Milli takım seçmelerine katılması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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