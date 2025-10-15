Muğla Okçuları, Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Muğla'da, Büyükşehir Spor Kulübü okçularının 18-19 Ekim'de Çin'de düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 4 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

112 spor kulübünün katıldığı şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Hazal Burun, Songül Lök ve Nilsu Akpınar, büyük kızlar kategorisinde takım olarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Büyük erkekler kategorisinde ise bireyselde Emircan Haney Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Aldıkları başarılı sonuçların ardından milli takımda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Hazal Burun ve Emircan Haney, 18-19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali için Çin'in Nanjing şehrine gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası turnuvalarda ve milli takımda başarıyla mücadele eden sporcular yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve spora yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.