Haberler

Muğla Okçuları, Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Muğla Okçuları, Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Spor Kulübü okçuları, başarılarıyla 18-19 Ekim'de Çin'de düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanarak uluslararası arenada mücadele edecekler.

Muğla'da, Büyükşehir Spor Kulübü okçularının 18-19 Ekim'de Çin'de düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 4 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

112 spor kulübünün katıldığı şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Hazal Burun, Songül Lök ve Nilsu Akpınar, büyük kızlar kategorisinde takım olarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Büyük erkekler kategorisinde ise bireyselde Emircan Haney Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Aldıkları başarılı sonuçların ardından milli takımda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Hazal Burun ve Emircan Haney, 18-19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali için Çin'in Nanjing şehrine gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası turnuvalarda ve milli takımda başarıyla mücadele eden sporcular yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve spora yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Spor
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği uçaklara yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor

Ünlü iş insanı tarih verip açık açık uyardı: Bizi felaket bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.