Muğla'nın Sporcuları Tokyo 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda

JAPONYA'nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Muğla'dan 6 sporcu katılacak. Olimpiyatlarda Türkiye'yi ve Muğla'yı masa tenisinde Rüzgar Alp Yalçınkaya, yüzmede Can Akpınar, bisiklette ise Gamze Korkmaz, Ali Korkmaz, Ufuk Geyik ve Emre Samet Balcı temsil edecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla'nın yetiştirdiği, Muğla'nın evlatları olan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son yıllarda yapılan tesisleşme hamleleri, sporun tabana yayılması ve gençlerimize sunulan imkanlar sayesinde Muğla'dan uluslararası başarılar çıkmaya devam ediyor. Sporcularımızın Tokyo'da elde edecekleri başarılarla hem ülkemizi hem de Muğla'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Bu gurur, sadece sporcularımızın değil; antrenörlerimizin, ailelerimizin ve spor sevdalısı tüm Muğlalıların başarısıdır. Yolunuz açık olsun gençler! Tokyo'da bayrağımızı dalgalandıracak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor