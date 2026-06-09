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Muğlalı yüzücü Defne'den Avrupa'da tarihi başarı

Muğlalı yüzücü Defne'den Avrupa'da tarihi başarı
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Muğla Atletik Yüzme Spor Kulübü sporcusu Devrim Defne Bilge, Bulgaristan'daki Black Sea Cup'ta 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazanarak Muğla yüzme tarihinde uluslararası alanda madalya alan ilk sporcu oldu.

MUĞLA Atletik Yüzme Spor Kulübü sporcusu Devrim Defne Bilge, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Black Sea Cup'ta milli takım formasıyla mücadele ederek 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı. Devrim Defne, elde ettiği derecelerle Muğla yüzme tarihinde uluslararası alanda madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Black Sea Cup yarışlarında milli takım adına kulaç atan Muğla Atletik Yüzme Spor Kulübü sporcusu Devrim Defne Bilge, önemli başarılara imza attı. Devrim Defne, 50 metre kelebek stil 13-14 yaş kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 50 metre kelebek açık yaş kategorisinde ve 100 metre serbest stil 13-14 yaş kategorisinde üçüncü olarak iki bronz madalya elde etti. Başarılı sporcu, bu dereceleriyle Muğla'nın yüzme branşındaki ilk uluslararası madalyalarını kazandırarak kent spor tarihine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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