Üye Girişi
Haberler

Muğla Karması Hokey Takımı Ankara'da Türkiye Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla karması hokey takımı Ankara'da yapılan şampiyonada birinci olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Takım, final maçında Amasya İl Karmasını 3-1 yenerek kupayı Muğla'ya getirdi.

Muğla karması Hokey takımı Ankara'da oynanan karşılaşmalarda kupayı Muğla'ya kazandırdı.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri temsilcilerinin katıldığı 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan şampiyonada, ilk turda Ankara Hokey Yıldızlarını 17-0, 2. turda Zonguldak Gençlik Merkezini 8-0, 3. turda Tokat İl Karmasını 5-1, 4. Turda Kırklareli İl Karmasını 6-1, Yarı Finalde Denizli İl Karmasını 5-2, final maçında ise Amasya İl Karmasını 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline kazandırdı.

Muğla Hokey Karması Antrenörü Serkan Şen" Şampiyon olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz, kızlarımızla gurur duyuyoruz, inşallah Avrupa Kupası'nı Muğla iline getirmek istiyoruz "diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Ankara Muğla Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title