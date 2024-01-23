Muğla Karması Hokey Takımı Ankara'da Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla karması Hokey takımı Ankara'da oynanan karşılaşmalarda kupayı Muğla'ya kazandırdı.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri temsilcilerinin katıldığı 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan şampiyonada, ilk turda Ankara Hokey Yıldızlarını 17-0, 2. turda Zonguldak Gençlik Merkezini 8-0, 3. turda Tokat İl Karmasını 5-1, 4. Turda Kırklareli İl Karmasını 6-1, Yarı Finalde Denizli İl Karmasını 5-2, final maçında ise Amasya İl Karmasını 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline kazandırdı.

Muğla Hokey Karması Antrenörü Serkan Şen" Şampiyon olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz, kızlarımızla gurur duyuyoruz, inşallah Avrupa Kupası'nı Muğla iline getirmek istiyoruz "diye konuştu. - MUĞLA