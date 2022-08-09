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Muğla haberleri... Muğlaspor sezonun ilk antrenmanı için sahaya indi

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Muğla haberleri... Muğlaspor sezonun ilk antrenmanı için sahaya indi

Muğla spor haberine göre Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun ilk antrenman için sahaya indi.

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun ilk antrenman için sahaya indi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Ali Çakır, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Cihan Bulut, A Takımın yeni sezon ilk antrenmanı öncesinde kulüp tesislerinde toplantı gerçekleştirdi. Bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çakır, "Hepiniz buraya özenle seçilerek geldiniz. 'O sene bu sene' şampiyonluk parolasıyla mücadele edeceğiz. Bizler yönetim kurulu olarak hepinize canı gönülden inanıyoruz. Yeni sezon kazasız, belasız, sakatlık olmadan şampiyonluk kupasına ulaştığımız bir sezon olsun" dedi. Muğlaspor Yönetim Kurulu ve futbolcularla yapılan tanışma töreninin ardından antrenmana geçildi.

Muğlaspor Bülent Akça Futbol Sahası'nda yapılan sezonun ilk antrenmanı düz koşuyla başlarken, program soğuma çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanı Başkan Çakır'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cihan Bulut Ali Çakır Spor Haberler

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