Muğla haber... UA Bodrum Yarı Maratonu koşuldu Spor Haberleri Muğla habere göre UA Bodrum Yarı Maratonu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlendi. UA Bodrum Yarı Maratonu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlendi. Under Armour firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, Bitez, Gümbet ve İçmeler güzergahlarındaki üç parkurda koştu. Yarı maratonda kadınlarda Tülin Okyay birinci, Çiğdem Tütüncü ikinci, Selma Altundiş üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Ömer Oklu, ikinciliği Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise Alper Tutak elde etti. Farklı yaş kategorilerinde de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometre erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Benhür Öncel, 5 kilometre erkeklerde Umut Çakar, kadınlarda ise Fatma Taş birinci sırayı aldı. Dereceye giren sporculara, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ile organizasyon yetkileri katıldı. Spor Kaynak: AA / Osman Uras İçmeler Bodrum Gümbet Muğla Spor Haberler

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