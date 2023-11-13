Muğla Fethiye'de düzenlenen Ramazan Çatal Yağlı Güreşlerinde İsmail Çırak üçüncü oldu

Muğla Fethiye'de düzenlenen Ramazan Çatal Yağlı Güreşlerinde başaltında güreşen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçisi İsmail Çırak, 50 güreşçi arasında üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesindeki Kovanlık mevkisinde Ramazan Çatal anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler ilgi gördü. Fethiye Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen güreşlere 63'ü başpehlivan olmak üzere toplam 450 güreşçi katıldı. Güreşler sırasında etkili olan sağanak yağmur ve dolu sebebiyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Bazı pehlivanlar güreşi bırakırken, bazıları ise güreşmeye devam etti. Kocaeli'den Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu İsmail Çırak başaltı boyunda 50 güreşçi arasında çayıra çıktı. Çırak, üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. - KOCAELİ