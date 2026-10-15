Muğla Emniyet erkek voleybol takımı, Kamu Spor Oyunları'nda il birincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarında il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları çerçevesinde Muğla'da gerçekleştirilen voleybol müsabakalarında mücadele eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini elde etti.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik ederek bölge müsabakalarında başarılar diledi.

İl birincisi olan takım, bölge müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı