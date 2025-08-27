Muğla'dan 4 Takım U16 Hokey 2. Lig Play-Off'larında

Muğla'dan 4 Takım U16 Hokey 2. Lig Play-Off'larında
Türkiye U16 Hokey 2. Lig Play-Off Müsabakaları, 27-31 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. Muğla'dan Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, Yatağan Olimpik Spor Kulübü ve Muğla Hokey Kulübü, toplam 4 takımla turnuvada yer alacak.

Türkiye Hokey takımları 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen U16 Hokey 2. Lig Play-Off Müsabakaları, 27-31 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak. Muğla'dan 4 takım turnuvada boy gösterecek.

Bodrum'dan Gündoğan Spor Kulübü (kız takımı), Yatağan'dan Olimpik Spor Kulübü (kız ve erkek takımları) ve Muğla Hokey Kulübü (kız takımı) olmak üzere toplam 4 takım, Muğla'yı temsil edecek. Organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrum Gündoğan Akademi Spor Kulübü Genel Sekreteri Serkan Şen, hokey sahası olmamasına rağmen Muğla'dan 4 takımın Türkiye U16 Hokey 2. Ligi'nde mücadele etmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Şen açıklamasında, "Hokey sahamız olmamasına rağmen Türkiye U16 Hokey 2. Ligi'nde Muğla'dan 4 takım olması gurur verici bir olay. Hokey sahası yapıldığı takdirde bu sayılar daha da artacaktır. U16 Hokey 1. Ligi'nde ve Süper Lig'de de Muğla ilinden takımlar bulunuyor. Hokey'de Muğla, Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
