Muğla'da U14 basketbol nefes kesti

Muğla'da düzenlenen U14 Basketbol Ligi final karşılaşmaları sona erdi ve şampiyonluğu ESA Bodrum elde etti. Turnuvada büyük bir rekabet yaşandı ve dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Muğla'da genç yeteneklerin sahne aldığı U14 Basketbol Ligi, Menteşe Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen final karşılaşmalarıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada kupanın sahibi ESA Bodrum oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu İl Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen U14 Basketbol Ligi, oynanan son maçların ardından tamamlandı. Genç basketbolcuların parkede sergilediği performans, izleyicilerden büyük alkış topladı. Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Final maçlarının ardından ligde 1. ESA Bodrum (Şampiyon), 2. Ortaca GSK, 3. Muğla Türdü Basketbol takımı oldu. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Genç sporcuların şampiyonluk coşkusuna, Basketbol İl Temsilcisi Ümit Çolakoğlu ve protokol üyeleri ortak oldu. Sporcular, madalyalarını protokol üyelerinin elinden alırken büyük gurur yaşadılar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turnuvanın sporun birleştirici gücünü ve gençlerin gelişimini desteklediği vurgulanarak "Geleceğin yıldız adaylarını, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Gençlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

