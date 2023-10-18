Muğla'da Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da bu organizasyonunda yapılmasının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Herkese iyi bir turnuva diliyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortun'da düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, milli sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a plaket verirken, tenis raketi de hediye etti. Program kapsamında gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve milli sporcu Ebru Sulak ikilisi, Cengiz Durmuş ve milli sporcu Zeliha Aksak ikilisi ile karşı karşıya geldi. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karşılaşmanın ardından Başkan Aras, Cengiz'e plaket verip, nazar boncuğu hediye etti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Öte yandan, milli sporcuların bireysel olarak mücadele ettiği turnuva 5 gün sonunda ödül töreniyle birlikte sona erecek.

ARAS: BU TURNUVA ÇOK ANLAMLI

Turnuvanın önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kupası düzenledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle anlamlı bir turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Herkese iyi bir turnuva diliyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI DURMUŞ: HEM MUTLUYUZ HEM HEYECANLIYIZ HEM DE DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu yılda geçmişinde başarılarla dolu bir millet oluşumuzu Türkiye'nin her noktasında coşkuyla kutluyoruz. Tarihinde zaferler olan bir milletin evlatları olarak da bugün tenis turnuvasıyla siz gençlerle birlikte yine aynı heyecanı 100 yıl öncesinde başarılmış zaferlerin 100 yıl sonra tekrarını kutlarken hem mutluyuz hem heyecanlıyız hem de daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu özel turnuvada sizleri misafir etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Yarış süresi boyunca herkese başarılar dilerim" diye konuştu

Milli tenisçi Ebru Sulak ise, "Hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir turnuva diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.