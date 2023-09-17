Muğla'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ve Menteşe ilçelerinde, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinlikleri kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yapıldı. Kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı ve bisiklet kullanımını teşvik edici pankartlar taşıdı. Etkinliğe erkekler de katıldı ve çevredeki vatandaşlar alkışla eşlik etti.

Muğla'nın Ortaca ve Menteşe ilçelerinde, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

Ortaca ilçe merkezinde toplanan bir grup kadın, süsledikleri bisikletleriyle belediye önünden başlayarak polis eşliğinde şehir turu attı. Bazı kadınlar ellerinde bisiklet kullanımını teşvik edici küçük pankartlar taşıdı.

Erkeklerin de katıldığı etkinliğe, çevredeki vatandaşlar alkışla eşlik etti.

Menteşe

Menteşe ilçesinde ise bisikletlerini balonlarla ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, Sınırsızlık Meydanı'nda toplandı. Grup, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi ve Hasan Ercan Caddesi'nden Ayin Karaca Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve 100 kadının katıldığı etkinliğe, çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Organizasyon sorumlusu Aylin Bal, gazetecilere, turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılmasından ötürü gururlu olduklarını söyledi.

Bal, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir." dedi.