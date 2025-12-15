Haberler

Muğla okul sporları gençler bilek güreşi il birinciliği Menteşe'de tamamlandı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği, Menteşe'de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular ve okullar belirlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları, sporcuların yoğun katılımı ve çekişmeli mücadeleleriyle Menteşe ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Genç sporcuların güçlerini ve tekniklerini sergilediği müsabakalarda, dereceye giren isimler ve okullar belirlendi. Geleceğin bilek güreşi yıldızlarının sahne aldığı etkinlik, izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

Müsabakaların ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim kurumlarımız, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Okullarımız milletimizin fidanlığı, gençlerimiz ise geleceğimizin teminatı olmaya devam edecektir. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

