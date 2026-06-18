Muğla'da masa tenisi heyecanı nefes kesti

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Minikler İl Birinciliği müsabakaları, sergilenen büyük heyecan ve çekişmenin ardından sona erdi. Uluslararası Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren minik sporcular büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında organize edilen turnuvaya, il genelindeki ilkokullardan çok sayıda minik raket katıldı. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda, minik sporcular il birincisi olabilmek ve okullarını kürsüye taşıyabilmek için masada tüm hünerlerini sergiledi.

Geleceğin masa tenisi şampiyonlarını bir araya getiren turnuva boyunca tribünlerde de büyük coşku yaşandı. Sporcuları yalnız bırakmayan öğretmenleri, antrenörleri ve aileleri, miniklerin heyecanına ortak oldu. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan organizasyon, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Müsabakaların ardından organizasyon komitesi ve yetkililer tarafından yayınlanan mesajda; turnuvaya katılım sağlayan, emek veren ve dereceye giren tüm okullar, sporcular, öğretmenler ile antrenörler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı