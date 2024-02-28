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Muğla'da Kürek Büyükler Türkiye Şampiyonası Başlıyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan Kürek Büyükler Türkiye Şampiyonası, 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada dereceye giren ekipler, çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kürek Büyükler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kadınlar ve Erkeklerde şampiyonların belli olacağı Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 2-3 Mart tarihlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak. Kupanın sahiplerini bulacağı şampiyonada dereceye giren ekipler, tekne ödüllerinin de sahibi olacak. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası; 1 Mart tarihinde eleme yarışları, 2-3 Mart tarihlerinde ise final yarışları ile geçilecek. Organizasyonda 12 kulüp ve 150'yi aşkın sporcu şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek. Şampiyona yarışlarında dereceye giren ekipleri ise büyük ödüller bekliyor olacak. Erkekler kategorisinde dereceye giren ekiplerden birinciye Dört Çifte Teknesi, ikinciye İki Çifte teknesi ve üçüncüye ise bir çift kürek ödülü verilecek. Kadınlar kategorisinde ise dereceye giren ekiplerden birinciye İki Çifte Teknesi, ikinciye Tek Çifte Teknesi, üçüncüye ise bir çift kürek ödülü sahiplerini bekliyor olacak. Ödül töreni ve katılımcılara yönelik düzenlenecek çok sayıda çekiliş etkinliği ile düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kürek Federasyonu sosyal medya kanalından yayınlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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