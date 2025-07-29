Muğla'da Büyükler Tenis Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Tenis Turnuvası, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Turnuva, dört gün boyunca birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde çok sayıda sporcu, korta çıkarak dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuva boyunca tenis tutkunları hem bölgeden hem de çevre illerden gelen sporcuların kıyasıya rekabetini izleme fırsatı buldu. Centilmence geçen müsabakalar, sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, tenis sporunun Menteşe'deki gelişimine katkı sunarken, amatör ve profesyonel sporcular için önemli bir deneyim fırsatı sundu. - MUĞLA