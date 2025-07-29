Muğla'da Büyükler Tenis Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Muğla'da Büyükler Tenis Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu
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Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği 2024 yılı Büyükler Tenis Turnuvası, Muğla'nın Menteşe ilçesinde dört gün boyunca heyecan dolu maçlara ev sahipliği yaptı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde birçok sporcu kıyasıya mücadele etti ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Tenis Turnuvası, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Turnuva, dört gün boyunca birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde çok sayıda sporcu, korta çıkarak dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuva boyunca tenis tutkunları hem bölgeden hem de çevre illerden gelen sporcuların kıyasıya rekabetini izleme fırsatı buldu. Centilmence geçen müsabakalar, sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, tenis sporunun Menteşe'deki gelişimine katkı sunarken, amatör ve profesyonel sporcular için önemli bir deneyim fırsatı sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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