Muğla'da 'Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu' Düzenlendi

Muğla'da 'Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu' Düzenlendi
Güncelleme:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yol koşusunda 6 üniversiteden 325 sporcu mücadele etti. Yarışta kadınlarda Fatma Taştatlı, erkeklerde Koray Korkut birinciliği elde etti.

Muğla'da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 'Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu' düzenlendi.

MSKÜ tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu', bu yıl 6 üniversiteden 325 sporcunun katılımıyla yapıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın startıyla başlayan yarışta kadınlar ve veteranlar 4 bin metre, erkekler ise 7 bin metre koştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşen ve stadyumda sona eren yarışta katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Kadınlarda Fatma Taştatlı birinci, Anna Kantarmış ikinci, Merve Sura Öztürk üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Koray Korkut birinciliği elde ederken, Emre Sevinç ikinci, Ahmet Ergüngör üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca yarışlarda veteran yaş gruplarında koşan sporculara ve dereceye girenlere ödülleri, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ve akademik personel tarafından verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
