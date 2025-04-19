Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı

5 ülkedeki dev operasyonun detayları! 4 Türk baronun ağı deşifre oldu
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Yapıldı

Muğla'da 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen turnuvada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri strateji ve mantık becerilerini sergileyerek kıyasıya yarıştı. Köyceğizli öğrenciler başarılarıyla dikkat çekti.

Muğla'da, Türkiye Akıl ve Zek Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası sonuçlandı.

İlkokul ve ortaokul kademelerinden birçok öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler, strateji, mantık ve dikkat becerilerini ortaya koyarak kıyasıya yarıştı. Çeşitli oyun kategorilerinde dereceye giren öğrenciler hem kendi okullarını hem de ilçesini başarıyla temsil etti. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Köyceğizli öğrenciler gösterdikleri başarıyla turnuvaya damga vurdu. Turnuva sonunda, Equilibrio Oyunu İlkokul Kademesinde Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencisi Talha Karaca birinci, Pentago Oyunu Ortaokul Kademesinde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Onur Sağun birinci, Kulami Oyunu Ortaokul Kademesinde Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu öğrencisi Emre Kanat üçüncü oldu. Turnuvaya katılan öğrenciler tebrik edilerek, Türkiye finallerinde ili temsil edecek olan tüm öğrencilere başarılar dilendi. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.