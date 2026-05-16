Muğla'da 'Gençlik Yılı' coşkusu mindere taşındı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesinin ardından Menteşe Spor Salonu'nda Küçükler Judo İl Birinciliği düzenlendi. Genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesinin ardından kentte spor yatırımları ve organizasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Küçükler Judo İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. "Türkiye'nin gücü gençlik, gençliğin gücü spor" mottosuyla hareket eden Muğla, gençlikte ve sporda iz bırakacak yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Menteşe Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Küçükler Judo İl Birinciliği'nde, Muğla genelinden gelen genç sporcular il şampiyonu olabilmek için mindere çıktı. Vali Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde ilan edilen "2026 Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda, Muğla'da spora erişimi artırmak ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kıran kırana geçen judo müsabakalarında sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyicilerden ve teknik heyetten tam not aldı. Mücadelelerin ardından turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edilirken, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesiyle Muğla'da gençlikte ve sporda iz bırakmaya devam ediyoruz. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Küçükler Judo İl Birinciliği'nde mindere çıkan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Muğla'da spor var, gençlik var, gelecek var" ifadeleri yer aldı.

Turnuva, dereceye giren küçük sporculara madalyalarının takdim edilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
