Mucizevi kurtuluş kamerada! Arabasıyla spor salonuna dalan genç futbolcu ölümün kıyısından döndü

Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Sofian Kiyine'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak bir spor salonuna daldı. Kazadan sağ kurtulan Faslı futbolcunun o ana ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Faslı futbolcu Sofian Kıyıne, geçirdiği korkunç trafik kazası sonucunda mucize eseri hayatta kaldı. Yağmurlu havada aracıyla süratli şekilde ilerleyen Kıyıne, döner kavşakta aracın kontrolünü kaybedince refüje çarptı. Yağmur ve aracın hızının etkisiyle havalanan araç, ilerideki bir spor salonunun duvarından içeri daldı.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Takım sözcüsü futbolcunun durumu hakkında, "Kulüp, Sofian Kıyıne'nin dün gece Liege yakınlarında ciddi bir trafik kazası geçirdiğini öğrendi. Kıyane en yakın hastanenin acil servisine götürülerek ileri tetkikler yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Neyse ki kazaya başka araç veya kişi karışmadı. Kulüp, daha fazla yanıt vermeden önce kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğine dair daha fazla netlik bekliyor. Sofian'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçika temsilcisi ile bu sezon toplamda 22 mücadelede forma giyen Faslı futbolcu bu mücadelelerde 2 gol atarken 2 de asist kaydetti.