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Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı

Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı
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Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Atila Gerin, ligde oynanan son 5 maçta 11 puan toplayarak takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalmayı son haftada başaran ikas Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı. 

ATİLA GERİN'E VEDA

Konuyla ilgili külüpten yapılan açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

SON 5 MAÇTA 11 PUAN TOPLADI

Atila Gerin, göreve gelmesinin ardından tüm futbol otoriteleri tarafından kümeye düşmesine kesin gözüyle bakılan ikas Eyüpspor ile büyük bir çıkış yakalamış ve ligin son 5 haftasında 11 puan toplayarak takımının son haftada kümede kalmayı başarmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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