Muaythai Milli Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kazandı

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların 80 madalya ile takım halinde şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların 80 madalya ile takım halinde şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ile organize ettikleri ve 1 Ekim'de başlayan şampiyonanın başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

Hasan Yıldız, şampiyonanın sonuçlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası sonucunda Rusya'nın takım sıralamasına alınmaması sebebiyle milli takımımız, takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımımız genel kategorilerde 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı."

Yıldız, takım sıralamasında Tayland'ın ikinci, Kazakistan'ın ise üçüncü olduğu bilgisini verdi.

Milli takımın zirveyi bırakmamasıyla gururlandıklarını aktaran Yıldız, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer yetkililere teşekkür etti.