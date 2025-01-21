Muaythai İç Anadolu Bölgesi Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı Kayseri'de Yapıldı

Muaythai İç Anadolu Bölgesi Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız'ın katılımı ile Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen Muaythai İç Anadolu Bölgesi Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı'na Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Başkan Yardımcısı Korkmaz Atalay, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Erdoğan Aydın, federasyon yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası hakemler ile milli takım ve İç Anadolu bölgesi antrenörleri katıldı. Çalıştayda 2025 yılı faaliyetleri ve projeler değerlendirmesi konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, çalıştay ile ilgili verdiği bilgilerde, "Son derece verimli bir çalışma oldu. Federasyon başkanımız Hasan Yıldız aynı zamanda Avrupa Muaythai başkanlığı görevini yürütüyor. Avrupa'da spor hareketliliğini bir Türk başkanın yürütmesi çok kıymetli. Federasyon başkanımıza, yönetime ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Türk sporcusunun uluslararası organizasyonlarda başarılı olabilmesi için bu gibi çalıştaylar çok önemli. Federasyon başkanımızın bilimsel çalışma ve değerlendirme konularında titiz çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ