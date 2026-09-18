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Muay Thai dünya şampiyonu Furkan'a memleketi Van'da coşkulu karşılama

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Muay Thai dünya şampiyonu Furkan'a memleketi Van'da coşkulu karşılama
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KOSOVA’da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda 91 kiloda dünya şampiyonu olan Furkan Bilici (24), memleketi Van’ın Erciş ilçesinde ay yıldızlı bayraklarla donatılan araç konvoyu ve davul-zurna eşliğinde karşılandı.

KOSOVA'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 91 kiloda dünya şampiyonu olan Furkan Bilici (24), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde ay yıldızlı bayraklarla donatılan araç konvoyu ve davul-zurna eşliğinde karşılandı.

Kosova'da geçen hafta düzenlenen ve 21 ülkeden 760 sporcunun katıldığı Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Erciş Spor Kulübü sporcusu Furkan Bilici, 91 kiloda dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye, 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonanın ardından bugün öğle saatlerinde Van'a dönen Bilici, memleketi Erciş'te yakınları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. İlçeye onlarca araçtan oluşan konvoyla gelen Bilici, sahil boyunda yakınları tarafından davul-zurna eşliğinde karşılandı. Ay yıldızlı bayraklarla süslenen araçlarla oluşturulan konvoyda milli sporcuya sevgi gösterisinde bulunuldu. Karşılama sırasında halaya katılan Bilici, davul-zurna eşliğinde yakınlarıyla birlikte halay çekti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Bilici, şampiyonluğun zorlu bir sürecin ardından geldiğini söyledi. Bilici, "21 sporcu arkadaşımla birlikte gittiğimiz Kosova'da çok güçlü rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Kolay olmadı. Çok zor dönemler geçirdik. Bu süreçte yanımda olan aileme ve hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Milli antrenör Sinan Ağlar ise Furkan Bilici ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Furkan bütün sporcularımıza örnek oldu. Çok gururlandık. Sporcumuz Furkan ile birlikte Van'a Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonluğu getirdik. Tabi burada kalmak çok önemli. Daha başka başarılara da birlikte imza atacağız inşallah. Buradan bütün gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya, spora davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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