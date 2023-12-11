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MSKÜ, Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futbol Müsabakaları'nda MSKÜ, final maçında Pamukkale Üniversitesini 2-0 yenerek şampiyon oldu ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından MSKÜ ev sahipliğinde, Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futbol Müsabakaları düzenlendi. Müsabakanın final maçında MSKÜ, Pamukkale Üniversitesini 2-0 yenerek şampiyon oldu ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

MSKü futbol takımı antrenörü Prof. Dr. Kemal Göral, "Ev sahibi olarak katıldığımız turnuvayı gol yemeden şampiyon olarak tamamladık. Üniversitemiz adına sarf ettikleri çaba, mücadele ve üstün performanslarından dolayı, takımımızda yer alan ve bizimle birlikte olan tüm sporcularımla gurur duyuyorum. Kazanılan bu başarıda ve sorunsuz bir şekilde tamamlanan organizasyonda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar başta olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özcan Saygın'a, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Şamil Aktürk'e, Şube Müdürümüz Yasin Öner'e, teknik ekibimize, sporcularımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Aktürk ise, "Geçen yıl MSKÜ basketbol turnuvasına da ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ise futbol turnuvasına ev sahipliği yaptık. Centilmenlik içinde bir turnuvayı daha tamamladık. Üniversitemizin şampiyon olması da ayrı bir mutluluk yaşattı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak gençlerimizin ve sporun yanındayız. Tesislerimizi yeniliyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. İlerleyen yıllarda Üniversitemiz spor turizminde de adından söz ettirecektir" diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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