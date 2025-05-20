MSKÜ Pickleball Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 5. Oldu

MSKÜ Pickleball Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 5. Oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pickleball Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 5. olarak önemli bir başarıya imza attı. Özellikle Bahar Naz Apiş, tek kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'na ilk kez katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Pickleball Takımı, 16 üniversite arasında takım sıralamasında 5. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada özellikle tek kadınlar kategorisinde yarışan Bahar Naz Apiş, üstün performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu ve üniversitemizi gururlandırdı.

Takımın antrenörü ve sorumlusu Öğretim Görevlisi H. Dilhun Sukan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok kısa sürede hazırlanmamıza rağmen sporcularımız hem performanslarıyla hem centilmenlikleri ve örnek sporcu karakterleriyle bizleri onurlandırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü adeta sahaya yansıttılar. Turnuvaya renk katan sporcularımızı gönülden kutluyorum. Zor şartlar altında bu şampiyonaya katılmamızı mümkün kılan tüm destekçilere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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