MSKÜ hokeyde Türkiye ikincisi oldu

Gaziantep'te düzenlenen Üniversitelerarası Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), hem kadınlarda hem de erkeklerde Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025-2026 sezonu Ünilig Üniversitelerarası Hokey Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin en iyi üniversite takımlarının kıyasıya mücadele ettiği organizasyona, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi damga vurdu. Tamamı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan MSKÜ erkek ve kadın hokey takımları, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti. Şampiyonada hem kadınlarda hem de erkeklerde final oynama başarısı gösteren tek üniversite olan MSKÜ, her iki kategoride de Türkiye ikinciliği kupasını Muğla'ya kazandırdı.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Kadın Takım Kaptanı Aleyna Başbuğ, hem spor hem de eğitim hayatlarını bir arada başarıyla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Bu sene Türkiye ikincisi olduk, şampiyon da olabilirdik ancak önümüze bakıyoruz. Spor hayatımızın yanında eğitimimize de devam ediyoruz. İnşallah seneye şampiyonluk kupasını Muğla'ya getireceğiz"

Yıllardır üniversitelerarası müsabakalarda Muğla'yı başarıyla temsil eden MSKÜ Hokey takımları, elde ettikleri bu sonuçla kentin spor branşlarındaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
