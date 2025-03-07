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MSK, Beşiktaş Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

MSK, Beşiktaş Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor
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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim, kritik hamlelerin önemine vurgu yaparak seyirci desteğinin gerektiğini belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Mersin Spor Kulübü (MSK) galibiyeti hedefliyor. Kritik hamlelerin bu tür maçlarda ayrı önem taşıdığını belirten başantrenör Can Sevim, "Sahaya planladığımız şekilde yerleşebilirsek, galibiyete ulaşabiliriz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, aynı puanlı Galatasaray'ın ardından 6. sırada mücadelesini sürdüren MSK, 9 Mart Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmada oyuncular, başantrenör Can Sevim ve ekibinin taktikleri doğrultusunda kritik mücadeleye hazırlandı.

Sevim: "Sahaya planladığımız şekilde yerleşebilirsek, galibiyete ulaşırız"

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan MSK'nın başantrenörü Can Sevim, Beşiktaş ile bu yıl 3. kez karşı karşıya geleceklerini belirterek, rakipleri ile Mersin'de ilk defa oynayacaklarının ifade etti. Sevim, "Kendi evimizde çok iyi oynayan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece 2 mağlubiyet aldık. Bunların ikisi de Euro Lig takımlarına karşıydı. Kritik hamlelerin bu tür maçlarda ayrı önem taşıyor. Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek, Beşiktaş'a karşı galibiyete ulaşabiliriz. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Özellikle stratejik olarak hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Özellikle bu maçta tarafların desteğine ihtiyacımız var"

Seyirci desteği ile maçlara daha hazır ve motive şekilde çıktıklarını dile getiren Sevim, bu haftaki maçta da taraftarlardan kendilerine destek olmalarını istedi. Sevim, "Her maçta seyirci desteğine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Ama bu maçta kesinlikle çok daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak. Çünkü rakibimiz çok sert müdafaa yapan, çok agresif ve temassız oynayan bir takım. Seyirci baskısı olmazsa, bu konu bazen sahada göz yumulabilen bir durum haline geliyor. Bu nedenle seyirci baskısıyla bize yapılan illegal pozisyonlara hak ettiğimiz düdükleri çaldırtabilelim" dedi.

MSK ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 9 Mart Pazar günü saat 13.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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