MSB'den Filenin Sultanları'na Destek Videosu

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek videosu paylaştı ve başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin destek videosu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay-yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
