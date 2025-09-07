MSB'den Filenin Sultanları'na Destek Videosu
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek videosu paylaştı ve başarılar diledi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay-yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor