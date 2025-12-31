Haberler

Kütahya'da potanın kraliçeleri Moymul Spor oldu

Kütahya'da düzenlenen U-18 Kızlar Ligi'nde Moymul Spor, final maçlarının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, başarılarının devam edeceğini ifade etti.

Kütahya basketbol altyapısının heyecan dolu müsabakalarına sahne olan U-18 Kızlar Ligi'nde sezonun şampiyonu Moymul Spor oldu. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda oynanan final maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan Moymul Spor'un genç kızları, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Antrenörler Kerem Sab ve Alperen Aydın yönetiminde sezona sıkı bir hazırlık süreciyle giren Moymul Spor U-18 Kız Takımı, sahada gösterdiği disiplinli oyun ve mücadeleci ruhuyla izleyenlerden tam not aldı. Teknik heyetin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içi koordinasyonu, galibiyeti getiren ana unsurlar oldu.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Moymul Spor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, kulüp olarak her branşta başarıyı hedeflediklerini belirtti. Karabıyık, "Moymul Spor ailesi olarak bugün bir gurur günü daha yaşıyoruz. U-18 Kız takımımız, zorlu geçen turnuvada Kütahya şampiyonu olarak bizleri onurlandırdı. Güzel bir başarı elde ettik; her bir sporcumun emeğine, yüreğine sağlık. Onlarla gurur duyuyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan Kerem Sab ve Alperen Aydın hocalarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde, şampiyon sporcular madalyalarını ve kupalarını yetkililerin elinden aldı. Tören, sporcuların teknik heyet ve yönetimle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Moymul Spor, bu sonuçla Kütahya'yı bölge şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
