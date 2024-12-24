Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho'yu pişman etti

Fenerbahçe'nin 2022'de Cagliari'den renklerine bağladığı ve beklentilerin uzağında kalan Joao Pedro'nun sözleşmesini teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer alamadığı için feshetmişti. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutan 32 yaşındaki futbolcu, adeta küllerinden doğdu.

HULL CITY'NIN EN GOLCÜSÜ

Tecrübeli santrfor, takımının son oynadığı Coventry City ve Swansea maçlarına ilk 11'de başladı. Hull City, Joao Pedro'nun gol perdesini açtığı Coventry City maçında 2-1 mağlup olurken, Swansea karşılaşmasını ise bu kez aynı skorla kazandı. Bu müsabakada da takımın galibiyet golünü atan ve son 2 maçta da fileleri havalandıran başaran Pedro, 4 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda. Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 14 karşılaşmanın 10'una ilk 11'de başladı.

13 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Ruben Selles'in öğrencileri, 2-1 Swensea galibiyetiyle ligde 13 maç sonra (80 gün) galip gelmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın takımı, bundan önce ligdeki son galibiyetini 1 Ekim'de deplasmanda oynanan 8. hafta karşılaşmasında QPR'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Swansea City ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.

PEDRO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den 4.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.