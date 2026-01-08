Haberler

Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Güncelleme:
Benfica'nın Braga'ya 3-1 yenilerek Portekiz Lig Kupası'na veda ettiği maç sonrası Jose Mourinho, hakem Joao Pinheiro'yu sert sözlerle eleştirdi. Mourinho, kalecilerin zaman geçirmesine tepki gösterirken "Türk futbolunda eleştirdiğim şey" diyerek Türkiye'ye de gönderme yaptı.

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya evinde 3-1 mağlup olan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarıyla gündem oldu. Portekizli teknik adam, hakem Joao Pinheiro'yu ağır sözlerle eleştirirken, Türk futboluna da gönderme yaptı.

HAKEME SERT ÇIKTI

Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada penaltı kararına tepki göstererek takımının ilk yarıdaki oyununu da sert ifadelerle eleştirdi.

Portekizli teknik adam, "Hakem Joao Pinheiro, ceza sahası dışında bir penaltı kararı verdiğinden itibaren olumlu bir ruh yerine olumsuzluk, gerginlik, korkunç bir top hakimiyeti ve inanılmaz top kayıpları yaşandı. Her açıdan korkunç bir ilk yarıydı. Hiçbir koşulda kabul edilemez." dedi.

"ÜÇÜNCÜ GOL AÇIKLANAMAZ"

İkinci yarıda takımının daha cesur oynadığını söyleyen Mourinho, yedikleri üçüncü gole ise tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda tam tersi, yine açıklanamaz bir durum yaşandı. Cesur, agresif bir oyunla Braga'yı zorlamaya başladık… Sonra yediğimiz üçüncü gol açıklanamaz... Bir duran topta üçüncü golü yedik." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA ELEŞTİRDİĞİM ŞEY!"

Mourinho'nun açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise Türk futboluna yaptığı gönderme oldu. Portekizli teknik adam, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." dedi.

