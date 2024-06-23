Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı forveti İspanya'da buldu.

MOURINHO EN-NESYRI'YI İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda oyuncu için İspanyol kulübüne teklifte bulunacağını belirtildi.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Haberde, mali yönden sıkıntılar yaşayan Sevilla'nın yollarını ayıracağı oyuncularından bonservis geliri kazanmak istediği belirtilirken, golcü futbolcu için 25 milyon euro civarında gelir beklediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesryi, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 36'sı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.