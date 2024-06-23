Üye Girişi
Haberler

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-lacivertli takım, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı. Kanarya, En-Nesryi için kulübü Sevilla'nın kapısını çalmaya hazırlanırken, İspanyol ekibinin 25 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı forveti İspanya'da buldu.

MOURINHO EN-NESYRI'YI İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda oyuncu için İspanyol kulübüne teklifte bulunacağını belirtildi.

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Haberde, mali yönden sıkıntılar yaşayan Sevilla'nın yollarını ayıracağı oyuncularından bonservis geliri kazanmak istediği belirtilirken, golcü futbolcu için 25 milyon euro civarında gelir beklediği ifade edildi.

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

SEZON PERFORMANSI

En-Nesryi, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 36'sı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

 Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

 Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangında elektrik direği iddiası

Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangında elektrik direği iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title