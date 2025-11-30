Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son oynanan lig maçında çok konuşulacak bir hamle yaptı. Benfica, 90+5'te 2-1 öne geçmesinin ardından Jose Mourinho zaman geçirmek için taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına fırlattı.
- Benfica deplasmanda Nacional'i 2-1 mağlup etti.
- Mourinho, Benfica'nın öne geçmesinin ardından topu yedek kulübesinin arkasına fırlattı.
- Mourinho'nun hareketi Nacional taraftarlarının tepkisine ve Portekiz basınında eleştirilere yol açtı.
Portekiz Ligi'nde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Nacional'i 2-1 mağlup etti.
BENFICA GALİBİYETİ SON ANLARDA ALDI
Nacional, Benfica karşısında 60. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Konu ekip Benfica ise 89. dakikada Prestianni ve 90+5'te Vangelis'in attığı golle skoru lehine çevirdi.
ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN TOPU FIRLATTI
Benfica'nın son saniyelerde öne geçmesinin ardından Portekizli teknik direktör Mourinho, vakit geçirmek için beklenmedik bir harekete imza attı. 62 yaşındaki teknik adam, taca çıkan topu kenardan alıp yedek kulübesinin arkasına doğru fırlattı.
TEPKİLERE YOL AÇTI
Bu hareket, Nacional taraftarlarının tepkisine neden oldu. Mourinho'nun kenar yönetimi Portekiz basınında tartışma konusu oldu. Portekizli isme yoğun şekilde eleştiri yapıldı.