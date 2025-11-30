Haberler

Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz

Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son oynanan lig maçında çok konuşulacak bir hamle yaptı. Benfica, 90+5'te 2-1 öne geçmesinin ardından Jose Mourinho zaman geçirmek için taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına fırlattı.

  • Benfica deplasmanda Nacional'i 2-1 mağlup etti.
  • Mourinho, Benfica'nın öne geçmesinin ardından topu yedek kulübesinin arkasına fırlattı.
  • Mourinho'nun hareketi Nacional taraftarlarının tepkisine ve Portekiz basınında eleştirilere yol açtı.

Portekiz Ligi'nde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Nacional'i 2-1 mağlup etti.

BENFICA GALİBİYETİ SON ANLARDA ALDI

Nacional, Benfica karşısında 60. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Konu ekip Benfica ise 89. dakikada Prestianni ve 90+5'te Vangelis'in attığı golle skoru lehine çevirdi.

ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN TOPU FIRLATTI

Benfica'nın son saniyelerde öne geçmesinin ardından Portekizli teknik direktör Mourinho, vakit geçirmek için beklenmedik bir harekete imza attı. 62 yaşındaki teknik adam, taca çıkan topu kenardan alıp yedek kulübesinin arkasına doğru fırlattı.

Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz

TEPKİLERE YOL AÇTI

Bu hareket, Nacional taraftarlarının tepkisine neden oldu. Mourinho'nun kenar yönetimi Portekiz basınında tartışma konusu oldu. Portekizli isme yoğun şekilde eleştiri yapıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.