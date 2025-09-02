Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RUS KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Euro Football'da yer alan habere göre; Mourinho, bazı aracılar vasıtasıyla birden fazla Rus kulübüyle ön görüşmegerçekleştirdi.Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve en az iki yıllık bir sözleşme istediği aktarıldı.

20 MİLYON EURO ÜCRET İSTİYOR

Öte yandan Mourinho'nun bu kulüplerden teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kaldı. Sarı-lacivertliler ile ligde 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.