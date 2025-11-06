Haberler

Mourinho'nun hakemlerle derdi bitmiyor! Yenilgi sonrası ateş püskürdü

Mourinho'nun hakemlerle derdi bitmiyor! Yenilgi sonrası ateş püskürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jose Mourinho, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybettiği maçın hakemi Simone Sozza ile ilgili konuşarak, ''Bir hakemin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart verdiğini görmek nadirdir. Sadece 89. dakikada verirler. Sonra fauller olur, kendilerini yere atarlar ve oyunu durdururlar. Maalesef çok iyi tanıdığım bir hakemdi; benim için pek bir sempatisi yok, benim de ona yok. Maçı hakem hakem kararları hem de gol atamadığımız için kaybettik." dedi.

  • Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu.
  • Jose Mourinho, maçın hakeminin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart vermesini nadir bir durum olarak nitelendirdi.
  • Jose Mourinho, maçın kaybedilmesinde hakem kararlarının ve gol atılamamasının etkili olduğunu belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Benfica, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin hakemi hakkında şikayetlerde bulundu.

''İLK YARIDA KALECİYE SARI KART VERDİĞİNİ GÖRMEK NADİR''

Maçın hakemini eleştiren Mourinho, "Maçın ayrıntılarına gelince, çok fazla tartışmak istemiyorum, özellikle de uzakta olduğum için. Sırf protesto etmek için protesto etmeyi sevmem ama sergiledikleri tüm sportmenlik dışı davranışlar... Genellikle bir takım çok fazla sportmenlik dışı davranış sergilediğinde suçlanacak tek bir kişi olduğunu söylerim: hakem. Bir hakemin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart verdiğini görmek nadirdir. Sadece 89. dakikada verirler. Sonra fauller olur, kendilerini yere atarlar ve oyunu durdururlar.'' dedi.

''TEK SORUNLUSU HAKEM''

Sözlerine devam eden Mourinho, ''Gereksiz yere itiraz etmeyi sevmem ama rakibin yaptığı tüm oyunu soğutma hareketlerinden bahsetmek lazım. Her zaman söylerim: Bir takım çok fazla zaman geçiriyorsa, bunun tek sorumlusu vardır o da hakem.'' ifadelerini kullandı.

''BENİM İÇİN SEMPATİSİ YOK''

Mourinho son olarak, ''Maalesef çok iyi tanıdığım bir hakemdi; benim için pek bir sempatisi yok, benim de ona yok. Maçı hakem hakem kararları hem de gol atamadığımız için kaybettik.'' yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın

Verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa cahit:

Haber yazarken yazım hatalarını denetleyen yok mu bu sitede?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

hep bir mazaret nedense!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

yapı sapı aha kapı mahoo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor

O anlaşmaya bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeler üzerinde
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı, Galatasaraylılar çılgına döndü
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.