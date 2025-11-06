Mourinho'nun hakemlerle derdi bitmiyor! Yenilgi sonrası ateş püskürdü

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Benfica, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin hakemi hakkında şikayetlerde bulundu.

''İLK YARIDA KALECİYE SARI KART VERDİĞİNİ GÖRMEK NADİR''

Maçın hakemini eleştiren Mourinho, "Maçın ayrıntılarına gelince, çok fazla tartışmak istemiyorum, özellikle de uzakta olduğum için. Sırf protesto etmek için protesto etmeyi sevmem ama sergiledikleri tüm sportmenlik dışı davranışlar... Genellikle bir takım çok fazla sportmenlik dışı davranış sergilediğinde suçlanacak tek bir kişi olduğunu söylerim: hakem. Bir hakemin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart verdiğini görmek nadirdir. Sadece 89. dakikada verirler. Sonra fauller olur, kendilerini yere atarlar ve oyunu durdururlar.'' dedi.

''TEK SORUNLUSU HAKEM''

Sözlerine devam eden Mourinho, ''Gereksiz yere itiraz etmeyi sevmem ama rakibin yaptığı tüm oyunu soğutma hareketlerinden bahsetmek lazım. Her zaman söylerim: Bir takım çok fazla zaman geçiriyorsa, bunun tek sorumlusu vardır o da hakem.'' ifadelerini kullandı.

''BENİM İÇİN SEMPATİSİ YOK''

Mourinho son olarak, ''Maalesef çok iyi tanıdığım bir hakemdi; benim için pek bir sempatisi yok, benim de ona yok. Maçı hakem hakem kararları hem de gol atamadığımız için kaybettik.'' yorumunda bulundu.