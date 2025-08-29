Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan ses getirecek bir paylaşımda bulundu. UltrAslan, Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği Kadıköy'deki maçta Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya kulübeye oturmasını söylediği anda çekilen kareyi paylaştı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun başında göreve getirilen ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ULTRASLAN'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Mourinho ile yollarını ayırması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak bir paylaşım geldi.

ultrAslan, Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği Kadıköy'deki maçta Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya kulübeye oturmasını söylediği anda çekilen kareyi paylaştı.

Haber YorumlarıBabayaro:

ultravestiler

Haber YorumlarıSimge:

Fukebahçeli!!! Logona bak bi bakıyım sarı kırmızı var içinde laf ettiğiniz renkleri taşıyorsunuz logonuzda önce ona laf söyle

Haber YorumlarıTom Jerry:

Babaya, anayarooo, alayına koyarooo

Haber YorumlarıAlper eren:

babayı almışsın hala konuşuyorsun.

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

yiyinbirbirnizi de anadolu takımları lige renk katsın entrikacı Türk futbolunu çökerten takımlar beter olun

Haber YorumlarıArif İnanç:

Okan Buruk'un turt dışında bşr takıma gitmesini çok isterim. Anormal başarı sağlar.

