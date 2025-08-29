Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun başında göreve getirilen ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ULTRASLAN'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Mourinho ile yollarını ayırması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak bir paylaşım geldi.

ultrAslan, Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği Kadıköy'deki maçta Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya kulübeye oturmasını söylediği anda çekilen kareyi paylaştı.