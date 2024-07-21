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Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi

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Fenerbahçe, transferi için yoğun mesai harcadığı Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü, teknik direktör Jose Mourinho'nun telefonu sonrası sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Kanarya, Faslı forvet için bonuslarla birlikte 20-22 milyon euro bonservis bedeli gözden çıkarırken En-Nesyri'ye de 4 yıl için yaklaşık 24 milyon euro maaş ödeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun hafta başında sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Seviila forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız futbolcu, hafta içerisinde sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MOURINHO'NUN BİR TELEFONU YETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho'nun telefonu sonrası En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Habere göre; Fenerbahçe, ödeme planında da Sevilla ile yüzde 99 anlaştı. Oyuncunun hafta başında sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için Sevilla'ya bonuslarla birlikte 20-22 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuya da 4 yıl için yaklaşık 24 milyon euro maaş ödeneceği kaydedildi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" demişti.

Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi

SEVILLA SÖZCÜSÜ SANTOS: TRANSFER ÇOK YAKIN

Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Mustafa Kaya:

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