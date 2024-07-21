Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi

Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Seviila forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız futbolcu, hafta içerisinde sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MOURINHO'NUN BİR TELEFONU YETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho'nun telefonu sonrası En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Habere göre; Fenerbahçe, ödeme planında da Sevilla ile yüzde 99 anlaştı. Oyuncunun hafta başında sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için Sevilla'ya bonuslarla birlikte 20-22 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuya da 4 yıl için yaklaşık 24 milyon euro maaş ödeneceği kaydedildi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" demişti.

SEVILLA SÖZCÜSÜ SANTOS: TRANSFER ÇOK YAKIN

Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.