Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte

Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, ırkçı söylemlere maruz kalmıştı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, kulübünün ırkçı olmadığını belirterek Brezilyalı oyuncu hakkında "Vinicius'a gol sevincinin farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri Eusébio ve o siyahi bir oyuncuydu. SL Benfica ırkçı bir kulüp değil. Neden hep bu olaylar Vinicius'un başına geliyor bilmiyorum.'' demişti.

MOURINHO'YA TEPKİLER SÜRÜYOR

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı sonrası Vinicius Jr. için söylemlerine tepkiler sürüyor. Portekizli teknik adama Samir Nasri'nin ardından bir tepki de eski futbolcu Lilian Thuram'dan geldi.

''SEN KİMSİN BAY MOURINHO!''

Mourinho'nun yaptığı açıklamaları eleştiren Thuram, "Mourinho özel bir kariyere sahip, harika bir teknik direktör. Birçok siyahi futbolcuyla çalıştı ama bu, ırkçı bir olayın gerçekliğini sorgulamasına engel değil. Bunu nasıl söyleyebilir? Sen kimsin Bay Mourinho! Vinicius'un ne yapmaya hakkı olup olmadığını belirlemeye kendini nasıl yetkili görebiliyorsun? Sözlerinde üstünlük taslama ve beyaz narsizm var." dedi.

''PARANOYAKLAR VE UYDURUYORLAR''

Sözlerine devam eden Fransız eski oyuncu, "Vinicius'un maruz kaldığı ırkçı saldırı onun davranışından değil ten renginden kaynaklanıyordu. Mourinho bunun Vinicius'un hatası olabileceğini, suçun kendisinde olduğunu ima ediyor. Bazı beyazların sahip olduğu üstünlük duygusu, kendilerini kurbanların yerine koymalarını engelliyor. Daha fazla alçakgönüllülük gerekiyor. Oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebiliriz? Vinicius çıldırdı, hakaret uydurdu ve hakeme mi söyledi? Mbappe de bunu duydu ve o da çıldırdı öyle mi? Siyahlar çıldırmış değil mi? Paranoyaklar ve uyduruyorlar." sözlerini sarf etti.