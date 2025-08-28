Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele öncesinde yaşanan bir detay ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başkan Ali Koç'un elini sıkmadığı görüldü. Portekizli antrenör, Göztepe maçından önce de Ali Koç'un elini sıkmamıştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Portekiz temsilcisine turu getiren gol, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Böylelikle sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi hayallerini bir sonraki sezona ertelemek zorunda kaldı.

KEREM GOLÜ ATTI, BENFICA TURU GEÇTİ

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra kısa sürede Portekiz ekibine uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, kritik maçta sahneye çıkan isim oldu. Milli yıldız, ilk yarıda attığı golle takımını öne geçirirken, Fenerbahçe'nin Devler Ligi umutlarını da söndürdü. Aktürkoğlu'nun gol sevinci, Benfica tribünlerinde büyük coşku yaratırken, sarı-lacivertli taraftarlar için ise adeta hayal kırıklığı oldu.

KANARYA YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, Avrupa sahnesinde yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, yönetim ve camia bu sezon hedeflerin Avrupa Ligi'nde başarıya çevrilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

YİNE TOKALAŞMADILAR

Mücadele öncesinde yaşanan bir detay ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başkan Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Portekizli antrenör, Göztepe maçından önce de Ali Koç'un elini sıkmamıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

